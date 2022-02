La classifica generale di Sanremo 2022 dopo la terza serata è stata svelata. Nelle prime due serate del Festival ha votato la sala stampa che ha premiato Elisa, posizionata al vertice della prima classifica generale della kermesse.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2022 abbiamo riascoltato le 25 canzoni in gara. La sala stampa non si è espressa ma sono scese in campo altre due componenti di voto: il pubblico da casa attraverso il televoto e la giuria demoscopica 1000.

Fondamentale è comprendere le preferenze di queste altre due giurie, dal momento che il risultato complessivo sarà dato dalla media delle votazioni delle prime due serate, congiuntamente a quelle delle successive. Per decretare il vincitore peserà molto il giudizio del pubblico da casa, che si è espresso oggi sui brani in gara per la prima volta quest’anno.

Vediamo allora la classifica generale di Sanremo 2022 al termine della terza serata di giovedì 3 febbraio. La classifica combinato tiene conto di tutte le preferenze espresse nelle prime tre serate del Festival. Include quindi il voto della sala stampa e quello di televoto + giuria demoscopica.

Nessuna sorpresa: al primo posto c’è la coppia che ha conquistato tutti. Mahmood e Blanco conquistano la medaglia d’oro. Alle loro spalle Elisa (secondo posto) e Gianni Morandi (terzo posto). Quarto posto per Irama, quinto Sangiovanni.

La classifica generale di Sanremo 2022 della terza serata

1. Mahmood e Blanco

2. Elisa

3. Gianni Morandi

4. Irama

5. Sangiovanni

6. Emma

7. Massimo Ranieri

8. Fabrizio Moro

9. La Rappresentante Di Lista

10. Dargen D’Amico

11. Michele Bravi

12. Ditonellapiaga e Rettore

13. Aka 7even

14. Achille Lauro

15. Noemi

16. Rkomi

17. Matteo Romano

18. Iva Zanicchi

19. Giovanni Truppi

20. Highsnob e Hu

21. Giusy Ferreri

22. Le Vibrazioni

23. Yuman

24. Ana Mena

25. Tanani