Jovanotti e Gianni Morandi a Sanremo 2022: la serata cover riserva una grande sorpresa al pubblico da casa e a quello in Teatro. Lorenzo Jovanotti calca il palco del Teatro Ariston di Sanremo per accompagnare sul palco il suo amico Gianni Morandi.

I due si esibiscono in un Medley emozionante che ripercorre le tappe della carriera di Morandi ma si chiude sulle note di Penso Positivo di Jovanotti, da standing ovation all’Ariston.

Un’emozione incontenibile quella del pubblico in teatro, tutto in piedi per celebrare ciò che si sta consumando dinanzi agli occhi di tutti gli italiani collegati con il Festival numero 72 della Canzone Italiana, un’edizione ricca di sorprese, la terza di Amadeus.

Una performance travolgente, ad opera di due artisti della musica italiana che hanno scritto pagine di storia della nostra canzone d’autore, insieme sul palco del Teatro Ariston per far scatenare tutti.

La presenza di Jovanotti era stata anticipata oggi in rete. L’artista è stato intercettato e fotografato tra le strade di Sanremo, pronto a fare le prove con Gianni Morandi. Del resto, Lorenzo è co-autore del brano che Morandi porta al Festival.

Apri Tutte Le Porte porta al firma di Jovanotti che ha voluto aggiungersi all’amico Morandi in questa serata riservata alle cover. A dirigerli nella serata cover è stato Mousse T, produttore del brano e già direttore dell’orchestra per Gianni Morandi in questa edizione della kermesse canora.

Morandi, già alto nella classifica generale di gradimento, stasera accumula punti (e voti) con estrema facilità e il podio, a questo punto, potrebbe sicuramente essere suo. Con la complicità dei suoi follower sui social, il voto della sala stampa e quello della demoscopica 1000, a separare Morandi dalla vetta potrebbero essere solo poche posizioni in classifica.