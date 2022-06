Noi cancellata. Questa è la notizia che arriva dalla presentazione dei palinsesti Rai e che spacca il pubblico di Rai1 ma, soprattutto, i fan di This is Us. La serie tv americana ha ottenuto il suo remake italiano con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino ma, a quanto pare, la presenza dell’attore macina ascolti non ha permesso comunque alla Rai di portare a casa gli ascolti previsto. A questo dobbiamo sommare il fatto che il pubblico non ha apprezzato la scelta d Aurora Ruffino per il ruolo della protagonista e non ha trovato nella serie il giusto appeal, almeno non come è successo con l’originale.

Risultato? Gli ascolti non sono stati dei migliori e Noi è stata cancellata ancora prima di avere una seconda chance che sembrava essere già nei piani della Rai. La conferma che il remake italiano non avrà una seconda stagione è arrivata proprio oggi ad un passo dalla presentazione dei palinsesti 2022/2023 con Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, pronta a rivelare che, nonostante il buon successo ottenuto dalla serie su piattaforma streaming e il tiepido 16% di share, o poco meno, Noi non avrà una seconda stagione.

Durante la conferenza stampa di questa mattina, la direttrice ha annunciato la cancellazione della fiction: “La seconda stagione non l’ho voluta fare, anche se è andata bene su RaiPlay. Penso di aver fatto bene”. Al momento sembra proprio di sì visto che sono tanti i fan della serie originale che gongolano all’idea di non dover sopportare una seconda stagione ma sono altrettanti quelli che avevano apprezzato e che speravano di conoscere la storia del Jack nostrano e della sua famiglia.

Al momento non è arrivato un commento ufficiale da parte dei protagonisti ma sicuramente i fan di Lino Guanciale si consoleranno con il ritorno de La Porta Rossa, Il Commissario Ricciardi e il debutto di Sopravvissuti.