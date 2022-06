Un altro colpo al cuore per i fan di This is Us 6 è in arrivo sul primo binario con la messa in onda dei nuovi episodi, gli ultimi della stagione e della serie, su Sky. La prossima settimana l’appuntamento sarà con due episodi centrali di questo gran finale, un doppio momento in cui non mancheranno le lacrime, i ricordi e nuove rivelazioni che aiuteranno i fan a chiudere in bellezza questo viaggio durato ben sette anni.

Il 20 giugno prossimo l’appuntamento con This is Us 6 è fissato con gli episodi dal titolo Miguel e Riunione di famiglia in cui i Pearson si ritroveranno stretti intorno ad un personaggio che ha vissuto in sordina ma che ha saputo ritagliarsi uno spazio di tutto rilievo specie nella vita di Rebecca. Un ultimo viaggio per la famiglia più amata d’America, e non solo, che ci terrà compagnia ancora per poco. Gli ultimi episodi della stagione e della serie andranno in onda il 27 giugno chiudendo un cerchio che si è aperto con Rebecca e Jack, cosa succederà adesso?

Prima di capire cosa succederà negli ultimi quattro episodi, i fan si ritroveranno questa sera davanti al televisore per seguire due nuovi episodi di This is Us 6 in cui troveremo Kate di nuovo felice dopo il divorzio da Toby e al fianco di Philip con il quale si sta risposando. Benché l’episodio di questa sera debba raccontare il loro giorno speciale, è in realtà incentrato su Rebecca e sulla sua situazione che sta ormai degenerando.

I flashback sono dedicati ancora a Rebecca, ai Big Three che hanno circa sei anni mentre nel presente Rebecca è confusa proprio perché le abitudini stanno venendo meno. Nel secondo episodio della serata, il numero 14, di This Is Us 6, Madison e Beth sono pronte a scoprire chi è la donna misteriosa al fianco di Kevin, cosa scopriranno?