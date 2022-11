Chrissy Metz chi è? La protagonista di Atto di Fede, Breakthrough, in onda su Rai1 questa sera, è proprio l’attrice che per anni ci ha tenuto compagnia con This is Us, il family drama che ha conquistato il mondo e che si è concluso proprio nei mesi scorsi sia negli Usa che in Italia. Chrissy Metz è chiamata a prestare il volto a Joyce, la madre dell’adolescente John che cade nelle acque di un lago di St. Louis, in Missouri, a causa dell’improvvisa rottura della superficie ghiacciata.

Il film Atto di fede, in onda questa sera su Rai 1 dalle 21.25, è basato sul libro The Impossible: The Miraculous Story of a Mother’s Faith and Her Child’s Resurrection di Joyce Smith, uscito nel 2017, e racconta l’incredibile storia vera e l’amore di una madre per suo figlio e la sua ferma fiducia in Dio di fronte alla grande disperazione. Il figlio di Joyce viene estratto ancora in vita dai soccorritori dopo quindici minuti ma una volta giunto in ospedale la rianimazione cardiopolmonare praticata per quasi mezz’ora non porta a nessun risultato finché una preghiera accorata della madre non cambia tutto, è davvero stato un miracolo?

In attesa di vedere il film cerchiamo di capire insieme chi è Chrissy Metz. Classe 1980, la Metz è un’attrice statunitense, candidata a due Golden Globe e un Premio Emmy, divenuta popolare vestendo i panni di Barbara/Ima Wiggles in American Horror Story: Freak Show ma raggiungendo il successo con This Is Us, la serie che le ha regalato la candidatura a due Golden Globe e un Premio Emmy.

Chrissy Metz è nata a Homestead, Florida, Stati Uniti d’America, da Denise Hodge e Mark Metz, è in seguito si è trasferita in Giappone con l’intera famiglia quando suo padre è stato trasferito in una base navale. L’attrice è cresciuta con sua madre, il patrigno, due fratelli e due fratellastri. Il 5 gennaio 2008, con una cerimonia presso il tribunale di Santa Barbara, in California, ha sposato un giornalista britannico Martyn Eaden, ma la coppia si è separata nel gennaio 2013, successivamente nel novembre 2014 Martyn Eaden ha chiesto il divorzio adducendo differenze inconciliabili.