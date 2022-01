Lino Guanciale a Sanremo 2022 è uno dei super ospiti che si alterneranno durante la kermesse, dal 1° al 5 febbraio. L’attore, re delle fiction Rai per via dele sue innumerevoli partecipazioni tv, presenterà i suoi prossimi progetti: il remake di This Is Us, dal titolo Noi, che lo vedrà nel ruolo di Pietro, capofamiglia ispirato al Jack Pearson di Milo Ventimiglia, e la nuova serie Sopravvissuti, incentrata su un gruppo di naufraghi.

Lino Guanciale, da Che Dio ci Aiuti a L’Allieva

Lino Guanciale è nato ad Avezzano il 21 maggio 1979. Dopo alcuni trascorsi come rugbista, si iscrive all’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico”, dove si diploma nel 2003. Negli anni successivi lavora in numerose produzioni teatrali.

Il debutto sul piccolo schermo è con Il segreto dell’acqua (2011), ma inizia a farsi conoscere al pubblico grazie alla fiction Una grande famiglia (2012-2015). Da quel momento, la carriera di Lino Guanciale è in ascesa: dal 2013 al 2017 è uno dei protagonisti di Che Dio ci Aiuti, nel ruolo dell’amatissimo avvocato Guido Corsi (la sua uscita di scena scatenerà un polverone mediatico); seguono le miniserie La dama velata (2015) e Il sistema (2016). E poi il successo con L’Allieva (2016-2020), dove recita al fianco di Alessandra Mastronardi. Tratto dai romanzi di Alessia Gazzola, Guanciale interpreta l’arrogante e affascinante dottor Conforti, che fa cadere la sua goffa ma intraprendente allieva Alice ai suoi piedi.

Le ultime fiction di Lino Guanciale e il cinema

Negli ultimi anni, Lino Guanciale ha ricevuto consensi con la fiction La Porta Rossa (2017), che dovrebbe uscire quest’anno con la terza (e forse) ultima stagione. Dal 2021, inoltre, veste i panni de Il Commissario Ricciardi su Rai1, fiction tratta dalle opere di Maurizio de Giovanni.

Tra i film al cinema lo ricordiamo in Io, Don Giovanni (2009) di Carlos Saura; To Rome With Love (2012) di Woody Allen e I peggiori, per la regia di Vincenzo Alfieri (2017).

Continua a leggere su optimagazine.com.