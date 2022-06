Il momento di prendere i fazzoletti e tenerli ben stretti è arrivato perché il finale di This is Us andrà in onda anche in Italia la prossima settimana. L’appuntamento è fissato per lunedì prossimo, il 27 giugno, con gli ultimi due episodi della stagione e della serie, dal titolo Il treno e Noi in cui scopriremo cosa ne sarà di Rebecca e i suoi figli.

Si è molto parlato del finale di This is Us il mese scorso specie quando la serie ha chiuso i battenti negli Usa. Molti si sono lamentati per l’ultimo episodio ritenendo che il vero finale in realtà sia il penultimo mentre altri hanno goduto di questo momento di pace e dello sguardo al futuro che ci regalerà ‘Noi’. Il pubblico italiano potrà dire la sua solo la prossima settimana quando, nl prime time del 27 giugno, su Fox di Sky andranno in onda gli ultimi due episodi in cui ritroveremo Rebecca e tutti i suoi figli al suo capezzale.

Sin dalla scorsa stagione sapevamo che il futuro di Rebecca fosse già segnato per via della malattia ma solo la prossima settimana andremo incontro al suo destino, davvero dovremo dire addio alla dolce metà di Jack?

Prima di scoprire come andrà a finire, l’appuntamento con This is Us 6 si rinnoverà questa sera con due nuovi episodi dal titolo Miguel e Riunione di famiglia in cui i Pearson dovranno dire addio ad un personaggio storico della serie che in quest’ultimo periodo ha avuto modo di occuparsi proprio di Rebecca. Il personaggio interpretato da Jon Huertas dirà addio alla serie proprio negli episodi in onda questa sera e a quel punto scopriremo anche quale sarà il destino della mamma dei tre protagonisti.