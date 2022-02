FBI e FBI: International non vanno in onda il 5 febbraio, prevedibilmente, per evitare lo scontro con la finale del Festival di Sanremo 2022: Rai2 decide di non schierare i due crime, partiti lo scorso gennaio in prima tv assoluta, preferendo contrapporre alla rete ammiraglia un film thriller in replica.

FBI e FBI: International non vanno in onda per consentire al pubblico di non perdere due episodi in prima tv, che andrebbero sacrificati di fronte agli ascolti record di questa edizione numero 72 del Festival di Sanremo. Le due serie vanno in pausa per una settimana e al loro posto Rai2 trasmette in prima serata il film per la tv del 2018 Il Lato Oscuro della mia Matrigna, con Sofia Vassilieva, Kristy Swanson e Logan Huffman. A seguire, alle 23:35 va in onda un episodio di Ultima Traccia: Berlino, serie poliziesca che Rai2 stava trasmettendo in replica ogni sabato sera insieme a FBI. Ecco la trama del film:

Dopo la morte improvvisa e misteriosa del loro padre, un fratello e una sorella tornano nella loro vasta proprietà di New Orleans, dove incontrano la loro matrigna. La donna è disposta a tutto pur di mettere le mani sulla loro eredità.

FBI e FBI: International non vanno in onda solo per questa settimana, ma la loro programmazione riprenderà regolarmente sabato prossimo con gli episodi numero 5 di ciascuna stagione, entrambi in prima visione assoluta per l’Italia.

FBI e FBI: International non vanno in onda solo per lasciare spazio all’evento sanremese, che giunge al termine con la quinta ed ultima serata il 5 febbraio. Appuntamento quindi rimandato al 12 febbraio prossimo, alle 21.10, con due nuovi episodi per entrambe le serie del franchise. Nella stessa settimana, venerdì 11 febbraio, su Rai2 parte anche la programmazione inedita di NCIS 19, la stagione più recente dello storico procedurale di CBS nonché l’ultima con la partecipazione del protagonista Mark Harmon nei panni dell’agente Gibbs. Il primo episodio, dal titolo Acqua Rosso Sangue, va in onda alle l’11 febbraio alle 21:25, seguito dalla première di serie del nuovo spin-off NCIS: Hawai’i.

