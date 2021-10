Gibbs lascia NCIS, ora è ufficiale: dopo mesi di voci sul presunto addio di Mark Harmon alla serie, l’episodio 19×04 in onda lunedì 11 ottobre ha visto concludersi la lunga corsa di Mark Harmon nei panni dell’agente speciale dell’NCIS, interpretato sin dal primo episodio.

Attenzione Spoiler!

Leroy Jethro Gibbs lascia rinuncia a un futuro nelle forze dell’ordine con l’episodio 19×04 Great Wide Open, che ha visto Gibbs e l’agente speciale Timothy McGee (Sean Murray) in Alaska impegnati a risolvere il caso del serial killer inseguito già nella stagione precedente e rivelatosi poi un sicario al soldo di una potente industria.

Gibbs lascia NCIS informando il suo partner e direttore Vance (Rocky Carroll) che sarebbe rimasto lì a tempo indeterminato dopo la risoluzione del caso. Una scelta di vita radicale che comporta l’addio alla sua squadra.

Gibbs lascia NCIS in modo tutto sommato pacifico: quando McGee ha chiesto a Gibbs cosa stesse cercando in Alaska, la sua risposta è stata vaga ma al tempo stesso perentoria (“Il mio istinto mi dice che lo saprò quando lo troverò”). Gibbs evocato un “senso di pace” mai più provato dalla morte della sua prima moglie Shannon (Darby Stanchfield) e della figlia Kelly (Mary Mouser), una serenità che non è “pronto a lasciare andare“.

Gibbs lascia NCIS dopo 19 stagioni da protagonista. Le voci sul ridimensionamento della presenza in scena di Mark Harmon si sono rincorse nell’ultimo anno sin da quando il personaggio era stato sospeso dall’NCIS dopo essersi fatto giustizia da solo in un caso di maltrattamento di animali. Lo showrunner Steve Binder ha commentato l’addio al protagonista storico della serie con una nota subito dopo la messa in onda del suo ultimo episodio.

Come produttore esecutivo e caro amico, Mark continua a essere parte integrante del tessuto dello spettacolo. La nostra stella polare è sempre rimasta fedele ai nostri personaggi, e quella verità ha sempre guidato le storie che raccontiamo e il percorso di quei personaggi. Quindi, per quanto riguarda il futuro di Gibbs, come i fan di lunga data dello show potrebbero aver notato nel corso degli anni… Mai mettere da parte Leroy Jethro Gibbs.

L’episodio con cui Gibbs lascia NCIS andrà in onda in Italia la prossima primavera, quando Rai2 trasmetterà in prima visione la stagione 19.