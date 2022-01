Ci sono conferme sul fatto che ad alcuni utenti non funzioni l’app BNL, in relazioni a problemi specifici che dovrebbero comunque consentirvi l’accesso al servizio. Dunque, non un vero e proprio down, a differenza di quello che abbiamo trattato sul nostro magazine nel 2021 con un altro articolo. La situazione va monitorata con attenzione, perché se da un lato è vero che il login dovrebbe andare a buon fine, è altrettanto vero che una volta entrati potrebbero venire a galla delle anomalie.

In quale ambito non funziona l’app BNL il 31 gennaio

Qual è lo specifico contesto in cui non funziona l’app BNL il 31 gennaio? Le segnalazioni che ho raccolto finora si concentrano soprattutto sui movimenti in uscita. Questo vuol dire che, provando ad effettuare pagamenti tramite l’applicazione ufficiale, potrebbe apparirvi un messaggio di errore. Ecco perché, a mio modo di vedere, non ci sono i presupposti fino a questo momento per parlare di down. Consiglio a tutti di prestare attenzione anche alle entrate, a proposito della ricezione di pagamenti che state aspettando.

Dunque, a parte dell’utenza non funziona l’app BNL, mentre tramite PC non dovreste riscontrare particolari anomalie. Sarà molto importante monitorare la situazione nel pomeriggio, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile per coloro che stanno affrontando un disagio concreto questa mattina. I feedback ufficiali, per ora, sono molto generici:

“Ci dispiace leggere il tuo commento e vorremmo approfondire il motivo del tuo malcontento. Ti invitiamo a scriverci in privato fornendoci maggiori dettagli! Buona giornata, Marco, BNL BNP Paribas”.

A qualcuno non funziona l’app BNL, dunque, con la possibilità di seguire in tempo reale l’evoluzione del disservizio venuto a galla oggi 31 gennaio tramite Down Detector. Fateci sapere con un commento qui di seguito come stiano andando le cose.