Tra gli smartphone di maggior successo dello scorso anno ritroviamo l’iPhone 12, modello che attualmente può essere acquistato ad un prezzo piuttosto vantaggioso su Amazon. Quest’oggi infatti, il famoso sito di e-commerce ha optato per uno sconto alquanto interessante per il modello di iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna. Il prezzo finale di tale device a marchio Apple è attualmente di 777,50 euro ed è il risultato dello sconto del 13% effettuato sul costo precedente che era di 889 euro.

Novità sul prezzo per iPhone 12 da 128 GB su Amazon questo giovedì

Discorso, quello odierno, che integra quanto riportato giorni fa per altri device. Un risparmio che risulta essere molto sostanzioso e potrebbe spingere molti utenti a puntare su questo iPhone 12 che ricordiamo è un top di gamma ancora piuttosto competitivo sul mercato. La disponibilità su Amazon è immediata, non bisogna quindi attendere molto tempo per riceverlo a casa propria, si parla anche di appena 24 ore per chi è abbonato a Prime.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Ovviamente non ci sono costi di spedizione e per chi non è abbonato al servizio Prime può sempre affidarsi alla prova gratuita di trenta giorni. Un’offerta molto allettante da tenere in considerazione, visto che parliamo di un iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna. A questo punto vediamo più nel dettaglio le specifiche tecniche di questo top di gamma targato Apple. Tale device si presenta con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Dal punto di vista hardware su questo iPhone 12 troviamo un processore A14 Bionic, 128GB di memoria interna ed il 5G che permette download super veloci e streaming ad alta qualità. Non è da sottovalutare nemmeno il comparto fotografico, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine questo iPhone 12 è resistente all’acqua ed alla polvere grazie alla certificazione IP68.