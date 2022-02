A quanto pare non funziona l’app VerificaC19 oggi 1 febbraio, al punto che si registrano problemi con il controllo del green pass in Italia. Il tutto, proprio a cavallo di una data in cui entrano in gioco nuove disposizioni sulla certificazione verde, a testimonianza del fatto che stiamo vivendo ore caratterizzate da un certo caos nel nostro Paese. Premesso che in passato vi abbiamo già fornito alcune informazioni per entrare in contatto con l’assistenza, come potrete notare con il nostro ultimo articolo a tema, oggi tocca approfondire il disservizio in corso.

Ancora non funziona l’app VerificaC19: cosa sappiamo sui problemi che investono il controllo del green pass

Quali sono le indicazioni venute a galla in mattinata da coloro a detta dei quali non funziona l’app VerificaC19? Sostanzialmente, i problemi si registrano proprio al momento del controllo del green pass. In molti pensano ad un’anomalia legata ad interventi software portati a termine dagli sviluppatori, ma il problema è che fatti i vari aggiornamenti l’app continua a dare lo stesso avviso senza concedere la possibilità di fare la scansione del green pass. Viene richiesto, infatti, un accesso alla rete che in realtà dovrebbe avvenire senza imprevisti.

Qualcuno ha anche provato ad eliminare l’app e ad installarla di nuovo, ma non va. Sta prendendo piede la tesi secondo cui l’app VerificaC19 debba fare l’aggiornamento almeno una volta al giorno. Poi una volta, concluso, è possibile utilizzare l’app anche senza internet. Interessante un’altra testimonianza:

“Sembra che non ti abbia aggiornato il database con i nuovi certificati, cosa che deve fare tutti i giorni. Prova a connetterti ad un WI-FI con il telefono in carica e rilancia l’applicazione. Dovrebbe sbloccarsi“.

Anche così non funziona l’app VerificaC19? Fateci sapere nei commenti qui di seguito se avete riscontrato problemi oggi 1 febbraio con il controllo del green pass, ed eventualmente quale soluzione è risultata efficace.