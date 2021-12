Il download dell’aggiornamento app VerificaC19 è finalmente disponibile dopo una discreta attesa ma in tempo per oggi 6 dicembre, giornata di entrata in vigore del Super Green Pass. L’applicazione dedicata al monitoraggio è stata modificata per consentire il controllo dei certificati verdi, distinguendo tra quelli di tipo rafforzato e quelli semplici. Come procedere dunque al monitoraggio di clienti di ristoranti, cinema, teatri o centri sportivi d’ora in poi? Nel prosieguo dell’articolo, sono presenti alcune indicazioni e anche dei riferimenti utili per l’assistenza nel caso si registrino delle anomalie con lo strumento.

Cosa cambia rispetto al passato

La prima cosa da fare è effettuare il download dell’app aggiornata, direttamente da Play Store per dispositivi Android e da App Store Apple per iPhone. L’update prenderà solo un minuto o poco più, con l’installazione automatica di tutte le novità appena rilasciate dagli sviluppatori.

L’aggiornamento app VerificaC19 porta con se la novità fondamentale che consentirà di effettuare i giusti controlli per gli accessi a molti spazi pubblici. Come visibile anche nell’immagine di apertura articolo, prima di effettuare la scansione di un qualsiasi QR Code del certificato verde, l’operatore dovrà selezionare la tipologia fi controllo. Le opzioni disponibili saranno due, ovvero la verifica base e la verifica rafforzata. Va chiarito che solo prediligendo la seconda opzione a monte, tutti i controlli effettuati saranno compatibili con il Super Green Pass. Ciò significa che i certificati etichettati come validi saranno appunto quelli ottenuti dopo la vaccinazione o dopo la guarigione da malattia e non solo dopo un tampone negativo.

Se le novità dell’ultimo aggiornamento app VerificaC19 dovessero presentare qualche anomalia di troppo o qualche utente necessiti di assistenza per uno o più aspetti del servizio, va segnalato la mail del supporto dello sviluppatore dello strumento. Inviando un messaggio a cittadini@dgc.gov.it si riceverà adeguata risposta, in tempi più o meno brevi.