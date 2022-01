I cambiamenti per quanto concerne il backup WhatsApp sono all’ordine del giorno, anche perché c’è la volontà da parte degli sviluppatori di rendere quest’app quanto più completa possibile. L’ultima notizia su quest’applicazione di messaggistica più famosa al mondo riguarda il backup automatico dei messaggi che solitamente avviene su Google Drvie per i clienti Android.

Come sta per cambiare il backup WhatsApp

Questione che, in parte, si ricollega a quanto riportato poche settimane fa. I backup della chat di WhatsApp non sono in genere conteggiati nella quota di archiviazione di Google Drive, è possibile quindi salvare tutte le varie conversazioni in modo praticamente illimitato. Questo perché c’è stato un accordo in precedenza tra WhatsApp e Google, riguardante ovviamente solo gli utenti Android.

Chi infatti possiede un iPhone non può archiviare in una quantità illimitata i messaggi di WhatsApp. Attenzione però, come detto in precedenza, è arrivata una novità che potrebbe cambiare le cose anche per gli utenti Android che utilizzano WhatsApp. A quanto pare il team di sviluppatori sarebbe al lavoro su una funzionalità che consentirà agli utenti di gestire le chat durante il backup su Google Drive, escludendo quindi determinati tipi di messaggi, per risparmiare spazio sullo stesso Gdrive.

Come mai sarà possibile fare questo? Probabilmente proprio perché ci sono le intenzioni da parte di Google di non consentire più un salvataggio illimitato delle chat di WhatsApp su Google Drive. La conferma a riguardo arriva anche dagli uomini di WABetaInfo che hanno individuato tracce di notifiche quando lo spazio su Google Drive starebbe per esaurirsi, o modifiche per i backup e informazioni su quando tali modifiche avranno effetto.

Questo lascia presagire come a breve venga imposto un limite nel backup dei messaggi di WhatsApp, non ci sarà quindi il salvataggio automatico di tutte le chat di tale app di messaggistica. Verrà creato un limite, fino al quale il salvataggio sarà gratuito, se superato bisognerà a questo punto affidarsi ad un abbonamento. Bisogna però come sempre precisare come si stia parlando di indiscrezioni, manca ancora l’ufficialità e potranno esserci cambiamenti a riguardo nei prossimi giorni sul backup WhatsApp.