Ci siamo quasi: ben presto la funzione di backup chat WhatsApp da iOS ad Android sarà disponibile per tutti gli utenti interessati. L’opzione manca ancora all’appello ma gli sviluppatori del servizio di messaggistica ci stanno lavorando ampiamente proprio in questa prima parte del 2022, come dimostrato dall’ultima beta per iPhone dell’applicazione.

La novità è stata notata da WABetaInfo in queste ore. L’immagine di apertura articolo mostra proprio le nuove schermate che consentiranno il trasferimento di tutte le conversazioni da un iPhone ad un qualunque smartphone Android nell’immediato futuro. Urge l’esigenza di procedere in questo senso, visto che già nel corso del 2021 è stata consentita l’operazione contraria, ossia il passaggio di tutte le conversazioni da device con OS di Google a melafonini con OS Apple.

La versione beta dell’app iOS che introduce il backup chat WhatsApp da iOS ad Android è quella siglata come 22.2.74. La funzione non è ancora attiva per tutti i tester, ma grazie alle schermate visibili anche in questo articolo, intuiamo come potrebbe funzionare. Per ripristinare le proprie chat sarà ad esempio necessaria l’autorizzazione dell’utente e l’operazione di trasferimento dovrà essere effettuata al momento della prima configurazione del profilo WhatsApp sul nuovo dispositivo. In caso contrario, non si potranno più recuperare le vecchie conversazioni.

Non si conoscono i tempi esatti con i quali la possibilità di effettuare backup chat WhatsApp da iOS ad Android sarà consentita. Considerando tutti i riferimenti alla funzione presente nella versione beta del servizio, c’è da credere che la sperimentazione alle sue fasi finali. In effetti si potrebbe immaginare che la novità sia a disposizione di tutti gli utenti beta nelle prossime settimane e poi più in la anche per chi beneficia della versione finale del servizio. Appena ci saranno delle novità in proposito non mancheranno di essere comunicate su queste pagine.

