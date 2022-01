Arrivano finalmente segnali concreti per quanto concerne il green pass incluso all’interno della nota app Wallet, considerando il fatto che una svolta sotto questo punto di vista dovrebbe arrivare attraverso il rilascio del nuovo aggiornamento iOS 15.4. Questo quanto venuto a galla nel corso delle ultime ore, a distanza di due giorni dal rilascio di iOS 15.3, come abbiamo avuto modo di verificare con il nostro articolo. A conti fatti, si tratta di una notizia molto attesa da tutti coloro che seguono da vicino le vicende di Apple.

Cosa sappiamo sull’arrivo del green pass nell’app Wallet tramite l’aggiornamento iOS 15.4

Quali sono le indicazioni venute a galla in queste ore? Secondo quanto riportato da MacRumors, una delle nuove funzionalità dell’aggiornamento software sarà la possibilità di aggiungere alle app Salute e Portafoglio i dati che ci riguardano per quanto concerne la vaccinazione COVID-19 nel formato del certificato COVID digitale dell’UE. Tradotto, questo vuol dire avere tra le mani una volta per tutte il green pass tramite l’app Wallet. Insomma, dovrebbe essere soddisfatta dopo diversi mesi una delle richieste più ricorrenti da parte del pubblico Apple.

Come funzionerà questa novità? Stando a quanto raccolto nelle ultime ore, nel momento in cui il nuovo aggiornamento iOS 15.4 verrà rilasciato, gli utenti potranno aggiungere un certificato COVID digitale dell’UE alle app Salute e Portafoglio aprendo l’app Fotocamera. Insomma, si aprirà il mondo del green pass a Wallet scansionando il codice QR del certificato in questione. Successivamente, dovremo selezionare la notifica gialla dell’app Salute che appare, per poi scegliere “Aggiungi al pulsante Portafoglio e salute“.

Le schede relative al vaccino nell’app Wallet mostrano il nome di una persona, il tipo di vaccino ricevuto, la data di somministrazione di ciascuna dose. Fino ad arrivare a chi ha emesso il certificato e al codice QR con firma digitale. I vari registri di immunizzazione più dettagliati sono accessibili tramite l’app Salute. Insomma, una svolta annunciata con l’aggiornamento iOS 15.4.