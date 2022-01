Sono ore importanti per tutti coloro che vogliono capirci qualcosina di più sulle novità dell’aggiornamento iOS 15.3, in seguito all’uscita avvenuta nella serata di mercoledì per gli iPhone compatibili. Si è avverata la nostra previsione di ieri, dunque, visto che la distribuzione è stata avviata secondo le tempistiche che abbiamo citato nel nostro articolo. Detto questo, proviamo a capire insieme come cambieranno le cose da questo momento, in seguito al download del firmware di cui tanto si parla.

Quali sono le novità dell’aggiornamento iOS 15.3 in uscita per iPhone

Ricapitolando, quali sono al momento le novità che sono venute a galla qui in Italia a proposito del nuovo aggiornamento iOS 15.3 in uscita per i vari iPhone compatibili? Un resoconto interessante ci arriva da MacRumors, secondo cui gli upgrade per i melafonini e gli iPad arrivano quasi due settimane dopo il rilascio di iOS e iPadOS 15.2.1. Come spesso avviene in questi casi, tutto ruota attorno alla correzione di bug minori. Per procedere, in assenza di notifica specifica, bisogna seguire il percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Le notizie disponibili fino a questo momento ci dicono che l’aggiornamento iOS 15.3 affronti specificamente un exploit Safari recentemente venuto a galla, tramite le segnalazioni degli utenti. Per farvela breve, dopo l’esordio di iOS 15 e ‌iPadOS 15‌, si è verificato un problema con l’implementazione WebKit dell’API JavaScript IndexedDB. Cosa comporta questa anomalia? I siti Web che utilizzano IndexedDB possono accedere ai nomi dei database IndexedDB generati da altri siti Web durante la stessa sessione di navigazione.

Un exploit di questo tipo, fino a ieri, ha consentito essenzialmente ad un sito Web dannoso di spiare altri siti Web visitati da un utente di Safari, creando una falla di sicurezza che per forza di cose coinvolge tutti. Problema sulla carta risolto, stando alle novità che sono state tramite l’aggiornamento iOS 15.3