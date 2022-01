Bisogna armarsi ancora una volta di tanta pazienza se non funziona NoiPA, considerando il fatto che oggi 27 gennaio vengono segnalati nuovamente problemi di accesso con lo SPID. Nei giorni scorsi abbiamo provato ad esaminare la questione con altri articoli ed approfondimenti vari, affinché tutti potessero orientarsi al meglio in questo specifico contesto. Del resto, anche l’assistenza ha più volte fornito alcune linee guida per ottenere riscontri diretti, in base alla problematica che abbiamo registrato.

Ancora non funziona NoiPA con SPID: altri chiarimenti dall’assistenza

Per farvela breve, questo giovedì ancora non funziona NoiPA con accesso tramite SPID stando a svariate segnalazioni che si trovano sui social. Qualcuno afferma di aver seguito le istruzioni ufficiali per inviare la richiesta di assistenza, sfruttando il form che è stato indicato in precedenza dal team. Tuttavia, non ci sono ancora riscontri tecnici dopo l’apertura dei ticket. A tal proposito, in questi minuti è arrivato un altro feedback, che sa tanto di chiarimento:

“Ci dispiace se non hai ancora ricevuto supporto, ma se ti è arrivata la mail di conferma con il numero identificativo della pratica, vuol dire che la tua richiesta è stata presa in carico dalla nostra assistenza, che ti risponderà appena possibile, compatibilmente con la mole di richieste ricevute. Ci scusiamo per i tempi d’attesa“.

Dunque, le richieste non sono finite nel dimenticatoio e a breve tutti dovrebbero ottenere un riscontro per la problematica che è stata segnalata. Resta il fatto che non funziona NoiPA e che i disagi siano ancora belli “caldi”. Certo, tutti dovrebbero ricevere una risposta presto o tardi, ma è chiaro che allo stato attuale la sostanza non deponga a favore della piattaforma.

Anche a voi non funziona NoiPA questo giovedì? In quale specifico contesto? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa che arrivi una volta per tutte una soluzione definitiva per gli utenti qui in Italia.