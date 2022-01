Servono assolutamente dei chiarimenti per tutti coloro che riscontrano anomalie con NoiPA che non funziona. L’assistenza, almeno fino ad oggi, non riesce a darci feedback concreti ed utili per comprendere quali siano le reali ragioni che hanno portato al disservizio dei giorni scorsi. Tuttavia, dopo aver ammesso che qualche anomalia sia effettivamente in corso, lo staff ha voluto precisare che le domande degli utenti riceveranno a stretto giro una risposta specifica. Ovviamente, in forma privata.

Alcune cose da sapere sull’assistenza NoiPA sul servizio che non funziona

Sostanzialmente, tra le tante lamentele su NoiPA che non funziona da inizio 2022, ci sarebbe anche la lentezza con la quale l’assistenza fornisce riscontri al pubblico. Una volta seguite le istruzioni ufficiali per aprire un ticket, soprattutto da parte di coloro che faticano ad accedere al sistema per prendere visione dei propri cedolini, non si ottengono riscontri. Sui social, comunque, il team ha provato a gettare acqua sul fuoco, fornendo un chiarimento ed una risposta ufficiale a chi ha chiesto aggiornamenti:

“L’aver ricevuto la mail di conferma contenente il numero identificativo della pratica, indica che la nostra assistenza ha preso in carico la tua richiesta e cercherà di rispondere il prima possibile, compatibilmente con la mole di richieste ricevute. Tramite questa pagina, infatti, non possiamo verificare casi specifici”.

Insomma, qualora non abbiate ancora ricevuto tutte le risposte necessarie dall’assistenza per i vari malfunzionamenti che sono venuti a galla con NoiPA nel corso delle ultime settimane, nessun timore. La situazione dovrebbe migliorare sia in termini di accesso al sistema, sia sul fronte dell’assistenza. Qualora abbiate aperto un ticket, infatti, presto riceverete una risposta ufficiale per mettere da parte tutti i dubbi del caso. Anche a voi non funziona NoiPA? Fatemi sapere con un commento a fine articolo.