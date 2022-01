Manca sempre meno alla presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S22 e, come sempre avviene in queste circostanze, con il trascorrere dei giorni diventano più intense determinate voci sui vari prodotti che a breve potremo toccare con mano. Ad esempio, oggi 24 gennaio si parla con insistenza dei prezzi che verranno fissati dal produttore qui in Italia e nel resto d’Europa, almeno in un primo momento. In attesa delle prime offerte dei vari store, dunque, andiamo ad integrare quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo a tema.

Gli ultimi rumors sui prezzi del Samsung Galaxy S2 in Italia

L’ultimo approfondimento di SamMobile, dunque, si concentra proprio sui probabili prezzi di listino che verranno fissati per i vari device della famiglia Samsung Galaxy S2 nel nostro Paese. Inutile dire che, nel giro di poche settimane rispetto all’arrivo sugli scaffati (fisici e virtuali), assisteremo ai primi sottocosto, ma quanto venuto a galla nelle ultime ore ci aiuta a comprendere la situazione che toccheremo con mano a breve termine. Il tutto, ovviamente, in attesa della loro presentazione ufficiale.

Le indiscrezioni del giorno ci arrivano direttamente dal tipster Roland Quandt, il quale ritiene che il nuovo Samsung Galaxy S22 vaniglia dovrebbe partirà da 849 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di memoria interna. Ancora, a suo dire la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di memoria interna avrà un prezzo di 899 euro. A seguire, in ogni caso, vi riporto la lista completa

Oltre al Samsung Galaxy S22 (8GB RAM + 128GB) da 849 euro e al Galaxy S22 (8GB RAM + 256GB) da 899 euro, occhio al Galaxy S22 Plus (8 GB RAM + 128 GB) da 1.049 euro. Le versioni più capienti ci conducono al Galaxy S22 Plus (8 GB RAM + 256 GB) da 1.099 euro. Infine, chi desidera un Samsung Galaxy S22 Ultra (8 GB RAM + 128 GB) dovrà inizialmente sborsare 1.249 euro, salendo con il Galaxy S22 Ultra (12 GB RAM + 256 GB) a 1.349 euro e con il Galaxy S22 Ultra (12 GB RAM + 512 GB) a 1.449 euro. Diverse fonti suggeriscono che saranno questi i prezzi italiani.