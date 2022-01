I Samsung Galaxy S22 saranno presentati tra poco tempo, ed in Europa arriveranno probabilmente con il processore Exynos (come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato). Adesso torniamo sul capitolo prezzo, visto che il leaker Roland Quandt ci ha messo del suo, riportando quelli che potrebbero essere le cifre a cui il telefono sarà venduto. Si parla di 849 e 899 euro per i Samsung Galaxy S22 da 8/128 e 8/256GB, come pure di 1049 e 1099 euro per gli S22+ da 8/128 e 8/256GB.

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.



Actual official EURO prices:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz — Roland Quandt (@rquandt) January 22, 2022

I Samsung Galaxy S22 Ultra costeranno rispettivamente 1249, 1349 e 1449 euro per i modelli 8/256, 12/256 e 12/512GB. A questo punto bisognerà confrontare le cifre appena citate con quelle relative alla serie di passata generazione. I Samsug Galaxy S21, nelle configurazioni 8/128 e 8/256GB, avevano un prezzo di lancio pari a 879 e 929 euro rispettivamente. I Galaxy S21+ da 8/128 e 8/256GB costavano 1079 e 1129 euro. Gli S21 Ultra, da 12/128, 12/256 e 16/512GB, sono costati al lancio 1279, 1329 e 1459 euro. In pratica, i Samsung Galaxy S22 e S22+ costeranno 30 euro in meno rispetto ai loro predecessori (sempre che le cifre indicate da Roland Quandt corrispondano a quelle ufficiali, e tenendo comunque presente che potrebbero differire a seconda del mercato di riferimento: questa è cosa da mettere in conto fin da subito).

Il modello 12/256GB del Samsung Galaxy S22 Ultra costerà probabilmente 20 euro in più rispetto all’S21 Ultra, mentre quello da 12/512GB costerà forse 10 euro in meno rispetto al suo predecessore. C’è, però, da dire, che del top di gamma 2021 c’è stato anche un modello con 16GB di RAM, mentre il Samsung Galaxy S22 Ultra si fermerà probabilmente a 12GB (che saranno comunque abbastanza). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

