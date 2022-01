Con il trailer de Il Colore delle Magnolie 2 e le prime immagini promozionali della nuova stagione, Netflix rilancia l’appuntamento con l’uscita del secondo capitolo del life drama basato sui romanzi omonimi di Sherryl Woods, prevista per il 4 febbraio.

Nel trailer de Il Colore delle Magnolie 2 JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott e Heather Headley tornano nei panni delle migliori amiche Maddie, Dana Sue ed Helen nella cittadina di Serenity: gran parte delle immagini contenute nella clip è dedicata proprio alla loro amicizia e al modo in cui condividono aspetti più o meno felici delle loro vite, a partire da quelli sentimentali.

In particolare nel trailer de Il Colore delle Magnolie 2 Dana Sue (Swisher) appare divisa tra Jeremy (Chase Anderson) e Ronnie (Brandon Quinn), mentre Maddie (Elliott) si avvicina molto a Cal (Justin Bruening) con cui sembra condividere la voglia di vivere un’intensa storia d’amore. Infine Helen (Headley) esplora i suoi sentimenti per Erik (Dion Johnstone).

Poco spazio nel trailer de Il Colore delle Magnolie 2 a quello che è il cliffhanger principale del finale della prima stagione, ma sicuramente Maddie, Dana Sue ed Helen scopriranno subito chi altri era in macchina la notte dell’incidente dopo il ballo della scuola nel finale della prima stagione, insieme al figlio di Maddie, Kyle (Logan Allen). E secondo Netflix questa è “solo la prima di molte sorprese che emergono da quella notte“.

Ecco il trailer de Il Colore delle Magnolie 2, accompagnato dalla sinossi ufficiale e da nuove foto promozionali di questa seconda stagione.

Le amicizie falliscono. I vecchi amori finiscono e iniziano i nuovi. Segreti a lungo nascosti interrompono carriere, cambiano vite e spostano l’equilibrio del potere in Serenity. Tutti ne sono colpiti. Ma tra risate e perdite, le Sweet Magnolias continuano a lottare per ciò che è giusto per se stesse e per le persone che amano, anche quando questi sforzi hanno un prezzo elevato.