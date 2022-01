Il Colore delle Magnolie 2 si appresta a fare il suo debutto su Netflix: la dramedy con JoAnna Garcia Swisher, Heather Headley e Brooke Elliott sta per arrivare con 10 nuovi episodi.

Le riprese de Il Colore delle Magnolie 2 si sono concluse alla fine della scorsa estate e in pochi mesi Netflix è riuscita a garantire la conclusione della fase di post-produzione e la distribuzione della serie per i primi di febbraio. Il nuovo capitolo delle vicende di Maddie e le sue amiche Helen e Dana Sue debutta infatti il 4 febbraio.

De Il Colore delle Magnolie 2 non c’è ancora un trailer ufficiale, ma Netflix ha diffuso un recap per fare il punto sugli eventi della prima stagione e riannodare i fili con i personaggi della storia, culminata in un finale drammatico con un incidente d’auto. Come preannunciato da Swisher a Parade.com, la trama della seconda stagione non contempla dei salti temporali: riprenderà infatti dal punto esatto in cui è terminata la prima, con Kyle coinvolto in un brutto incidente dopo una festa e un passeggero misterioso al suo fianco, la cui identità non è stata rivelata al pubblico. Un dettaglio che dovrebbe essere svelato molto presto, già nel primo episodio, secondo quanto dichiarato dalla showrunner della serie, Sheryl J. Anderson, che ha anche preannunciato una trama basata su “diverse nuove domande“, una volta che sarà risolto il cliffhanger del finale della prima stagione.

Anche Il Colore delle Magnolie 2, rinnovata da Netflix dopo il riscontro positivo che il dramma romantico ha riscosso al suo debutto nel 2020, è tratta dai romanzi del ciclo Sweet Magnolias (questo il titolo originale della serie) di Sherryl Woods.

In attesa de Il Colore delle Magnolie 2, ecco la ricapitolazione che Netflix ha realizzato per confermare il ritorno della serie sulla piattaforma il 4 febbraio.

