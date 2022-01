Il nuovo singolo di Liam Gallagher è Everything’s Electric. L’annuncio arriva dal diretto interessato, che nella giornata di ieri, 19 gennaio, su Twitter aveva parlato di “enormi novità” invitando i fan a “restare sintonizzati”. La novità ha un titolo, e il brano sarà incluso nel nuovo album C’mon You Know in uscita il 27 maggio 2022.

Il nuovo singolo di Liam Gallagher

Il nuovo singolo di Liam Gallagher uscirà il 4 febbraio 2022. L’ex Oasis anticipa ancora una volta la nuova release, il terzo disco della sua carriera solista dopo As You Where (2017) e Why Me? Why Not (2019).

Dopo lo split degli Oasis e la piccola parentesi con i Beady Eye, Liam Gallagher è più che mai lanciato nel suo nuovo percorso personale. Il suo ultimo singolo prima dell’annuncio del nuovo album è stato All You’re Dreaming Of, un brano lanciato nel periodo natalizio. Everything’s Electric, questo il titolo del nuovo singolo di Liam Gallagher è stato annunciato su Twitter dopo che i fan si sono illusi di sentir parlare di reunion degli Oasis, una realtà sempre più lontana e negata, soprattutto, dall’intransigenza del fratello Noel, sebbene esista ancora una certa fetta di sostenitori irriducibili che sperano ancora.

C’mon You Know

Di C’mon You Know, a parte la data di uscita e i singoli che lo anticipano, si sa ben poco. Liam aveva riferito che all’interno del disco ci sarà una traccia dal titolo Better Days con una parte del testo dedicata a suo fratello Noel Gallagher. A proposito di Noel, recentemente Liam ha criticato il nuovo singolo dei suoi High Flying Birds, Trying To Find A World That’s Been And Gone Part 1 con parole colorite: “Str**zo miserabile, tirati su, miliardario”.

Noel non ha mai replicato, ma non è la prima volta in cui l’ex chitarrista degli Oasis si lascia scivolare di dosso le provocazioni del fratello.