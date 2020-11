Liam Gallagher annuncia All You’re Dreaming Of, il primo inedito dopo il secondo album in studio della sua carriera solista Why Me? Why Not (2019). La notizia arriva dopo l’annuncio del concerto sul Tamigi che l’ex Oasis terrà in diretta streaming il 5 dicembre 2020.

Oltre a un piccolo estratto postato su Instagram, Liam Gallagher su Twitter ha aggiunto un indizio su Twitter: “Imagine incontra Wonderful Life”. Il cantautore britannico, inoltre, spiega che il ricavato di All You’re Dreaming Of sarà devoluto ad Action For Children per aiutare i bambini in difficoltà durante le feste natalizie. Il brano, infatti, si presenta come il singolo di Natale e bissa l’iniziativa del 2002 in occasione della quale gli Oasis parteciparono a una compilation organizzata dalla rivista New Musical Express con la cover di Merry Xmas Everybody degli Slade.

Liam Gallagher annuncia All You’re Dreaming Of in uscita per il 27 novembre 2020. “Bing Crosby sarebbe orgoglioso”, aggiunge il cantautore sui social facendo riferimento all’interprete di White Christmas, nata dalla penna di Irving Berlin nonché una delle canzoni più famose sul Natale.

Di un nuovo inedito dell’ex Oasis si sapeva già dall’estate: l’artista era al lavoro insieme al produttore Andrew Wyatt su una nuova traccia proposta dal co-sceneggiatore Simon Aldred. Intanto Liam Gallagher sta per lanciare la Collector Edition di Why Me? Why Not che uscirà nello stesso giorno del nuovo singolo.

Novembre sarà dunque il mese delle nuove esperienze per il cantautore: Liam Gallagher annuncia All You’re Dreaming Of come primo inedito dopo l’ultimo disco, si prepara al primo concerto in streaming e si ritrova alla sua prima esperienza con un singolo natalizio durante la carriera solista, prima di chiudere il 2020 che sempre di più si presenta come un annus horribilis per l’uomo e per l’industria discografica: la pandemia del Covid-19 è una delle più grandi piaghe della storia dell’uomo.