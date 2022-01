Cosa mette di nuovo Liam Gallagher contro Noel? Il nuovo singolo dei Noel Gallagher’s High Flying Birds, ovviamente, che l’ex chitarrista degli Oasis ha lanciato all’inizio del 2022 come assaggio dell’album che verrà. Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1, infatti, è una demo che Noel ha dedicato all’arrivo dell’Anno Nuovo con una dedica speciale ai fan, ai quali ha annunciato di aver appena terminato la scrittura del nuovo disco. Il 2022, dunque, potrebbe essere l’anno del nuovo album dei NGHFB, il progetto che il chitarrista ha lanciato dopo lo split con gli Oasis nei quali militava anche il fratello Liam, oggi impegnato nella carriera solista.

Il nuovo singolo di Noel

Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1 è una ballata acustica, con atmosfere suggestive grazie all’ampio ricorso del riverbero e del pianoforte, che anticipa il nuovo disco degli High Flying Birds.

Quali saranno il nome e la data di uscita dell’album non è dato saperlo. L’ultimo disco in studio è Who Built The Moon? (2017), terzo capitolo della nuova avventura discografica di Noel Gallagher dopo l’abbandono degli Oasis. Stando ai tweet, tuttavia, Liam potrebbe non aver gradito questo nuovo singolo.

Liam Gallagher contro Noel

Ben due volte Liam Gallagher dice la sua sul nuovo brano di Noel Gallagher e dei suoi High Flying Birds. In primo luogo sul sito del fan club OasisMania commenta con: “Ca**o, che noia”, sicuramente riferendosi allo stile del brano e alla sua durata. In secondo luogo si sposta su Twitter, direttamente sotto il tweet in cui Noel lanciava il singolo:

“Str**zo miserabile, tirati su, miliardario”.

Da parte del fratello chitarrista nessuna risposta, ma non sarebbe l’unica occasione in cui Noel ignora le provocazioni di Liam. La considerazione più immediata che possiamo fare è che la reunion degli Oasis è definitivamente un miraggio.