Il nuovo singolo di Noel Gallagher arriva a Capodanno, un auspicio per questo 2022 che si tende a sperare sia migliore dell’anno precedente, consuetudine che è tipica della storia dell’uomo. Probabilmente a questo giro abbiamo ragione: la pandemia ci ha condizionati e impauriti, e il potere della musica può fare tanto. Del resto Noel è uno degli artisti più influenti e apprezzati degli ultimi 30 anni, prima con gli Oasis e ora con il suo nuovo progetto High Flying Birds.

Proprio con la sua band Noel sta per lanciare il nuovo disco, il quarto dopo Noel Gallagher’s High Flying Birds (2011), Chasing Yesterday (2015) e Who Built The Moon? (2017), se escludiamo l’ultima serie di EP conclusasi con This Is The Place (2019). A proposito della nuova avventura discografica degli HFB, Noel annuncia che 10 giorni fa è terminata la scrittura del disco, quindi il 2022 potrebbe essere l’anno della pubblicazione.

Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1 è un assaggio del disco che verrà. Una demo, tiene a precisare Noel, che proprio come We’re Gonna Get There In The End sembra scritto apposta per il Capodanno. Il risultato è una ballata che risente fortemente della nuova ondata del pop britannico degli ultimi 10 anni: riverberi profondi, liriche intense e atmosfere nebbiose. Quale sarà il titolo del nuovo album degli High Flying Birds non è dato saperlo, né ci è dato conoscere la sua data di pubblicazione. Il nuovo singolo di Noel Gallagher è un assaggio di ciò che sarà.

Il cantautore britannico non manca di rivolgere ai fan un saluto e un augurio di felice anno nuovo, e lo fa con queste parole: “Spero che abbiate trascorso la notte migliore possibile (per quanto consentito) e speriamo di incontrarci da qualche parte in estate”. Di seguito il testo del nuovo singolo di Noel Gallagher e degli High Flying Birds.

Testo

If only you and I could try to turn the page

Like the winds of change

that come around now and then.

The cold against my shoulder

always seems to be there

d’you think I’ll ever learn?

You give me the will to carry on

In a place where I belong As we try to find a world

that’s been and gone You give me the will to carry on

In a place where I belong As we try to find a world

that’s been and gone

Traduzione