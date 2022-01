Gianmarco Saurino lascia Che Dio ci Aiuti 7? I fan tremano dopo il colpo di scena nella prima puntata di DOC – Nelle Tue Mani 2, che ha visto l’attore dire addio, con grande clamore, al suo personaggio, l’amato dottor Lorenzo Lazzarini.

Come spiegato dallo stesso Saurino, la decisione di abbandonare il cast di una delle fiction più amate del momento viene dal suo desiderio di dedicarsi ad altri progetti, soprattutto per il grande schermo.

I fan dovranno prepararsi ad un altro suo potenziale addio anche in Che Dio ci Aiuti 7? Gianmarco Saurino interpreta il giovane avvocato Nico da ormai tre stagioni, e, intervistato da Davide Maggio, non ha lasciato intendere di essere pronto a lasciare la fiction. Anche se…

Credo che ai personaggi come alle cose è giusto dare una fine. Non so se succederà in questa stagione, non so in che modo, ma sono sicuro che arriverà una fine in qualche modo.

Insomma, Saurino non si è sbilanciato a tal proposito perché non può ovviamente dire nulla:

Posso dire che tre stagioni per me sono state stra-importanti perché mi hanno dato tutto quello che ho e so in questo momento anche rispetto al mestiere che faccio.

Se l’attore dovesse lasciare anche Che Dio ci Aiuti, è certo che assisteremo a uno scossone all’interno del cast. La settima stagione, infatti, pare ridimensionerà il ruolo di Elena Sofia Ricci, un po’ come sta accadendo a Terence Hill in Don Matteo, il quale passerà il timone a Raoul Bova dopo vent’anni da assoluto protagonista. A lanciare la bomba era stata Valeria Fabrizi, che in Che Dio ci Aiuti interpreta Suor Costanza:

Elena non la vuole più fare. Era già nell’aria, mi spiace per il pubblico. Prenderanno qualcun’altra… Non sono disperata!

La sesta stagione di Che Dio ci Aiuti si era conclusa con Nico che si era riunito con Monica, e i due avevano deciso di dare un’altra possibilità alla loro storia.

