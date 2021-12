Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci Aiuti. L’attrice Valeria Fabrizi sgancia la bomba durante Domenica In e fa tremare i fan. La notizia era già nell’aria, dato che l’interprete dell’iconica Suor Angela aveva l’agenda piena e il ritorno sul set della fiction continuava a slittare. Di recente ha girato la serie Le Fate Ignoranti e Illuminate ed è tornata a teatro con La Dolce Ala della Giovinezza.

Con le riprese della settima stagione in programma per inizio 2022, cosa deve aspettarsi il pubblico? Inizialmente il settimanale DiPiùTv riportava che la presenza di Elena Sofia Ricci non sarebbe stata più fissa, ma potrebbe limitarsi ad avere un numero minore di scene. Lo stratagemma è quello di preparare il pubblico a dire addio alla storica protagonista. Ora sembra proprio il contrario.

Durante un’ospitata al programma di Mara Venier, quando le è stato chiesto cosa avrebbe fatto terminato Che farai dopo Ballando con le stelle, dove è uno dei concorrenti, Valeria Fabrizi ha così risposto:

Aspetto di fare la suora, ma sembra che oggi la notizia sia stata pessima: Elena non la vuole più fare. Era già nell’aria, mi spiace per il pubblico.

E poi ha scherzato:

Prenderanno qualcun’altra… Non sono disperata!

È molto improbabile che Lux Vide e Rai rinuncino a uno dei loro prodotti di punta, che nel corso di sei stagioni ha sempre registrato ottimi ascolti – nonostante diverse uscite di scena di personaggi amati, tra cui quella più pesante, con l’avvocato Guido Corsi interpretato da Lino Guanciale.

Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci Aiuti e l’opzione più logica sembra quella di una sostituta per Suor Angela, nello stesso modo in cui è accaduto con Terence Hill in Don Matteo. L’addio del suo storico protagonista avverrà nella tredicesima stagione e al suo posto avremo un nuovo parroco, interpretato da Raoul Bova.

La narrazione andrebbe a concentrarsi su Azzurra Leonardi, personaggio interpretato fin dalla prima stagione da Francesca Chillemi (attrice anche lei impegnata in un’altra produzione Lux Vide con Can Yaman). Nel finale della sesta stagione, la giovane donna ha deciso di prendere i voti e potrebbe essere lei l’erede diretta di Suor Angela. Negli ultimi anni abbiamo visto Azzurra sempre più attiva, e da quando indossa la tonaca, pare aver preso sul serio questo ruolo.

È bene ricordare che al momento si tratta di ipotesi da prendere con le pinze. Vedremo prima come se la caverà “l’esperimento” di Don Matteo e se la fiction saprà sopravvivere senza il suo storico volto.

