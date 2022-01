La morte di Lorenzo Lazzarini in Doc Nelle tue Mani 2 ha lasciato tutti senza fiato. Gianmarco Saurino si era visto davvero poco sul set e in molti avevano già mandato giù il boccone amaro ma quello che è successo nella prima puntata di questa seconda stagione, ha fatto finire la serie sotto accusa: perché è avvenuto tutto in maniera così veloce?

In un primo momento abbiamo saputo della gravidanza di Giulia, poi la bellissima dichiarazione d’amore di Lorenzo che Giulia la ama da sempre e infine quello che sembrava finalmente qualcosa di importante. I due avevano deciso di formare una coppia almeno per il loro bambino ma già qui sorgono le prime polemiche: Giulia era stata abbastanza chiara sui suoi sentimenti per Andrea tanto da aver chiesto il trasferimento a Genova, e allora perché questo repentino cambio di idea?

Dall’altra parte pesa come un macigno proprio la morte di Lorenzo Lazzarini in Doc Nelle tue Mani 2. L’amato dottore interpretato da Gianmarco Saurino è il primo attore di una serie italiana a morire proprio per via del Covid, almeno televisivamente parlando, e lui stesso al Corriere della Sera ha precisato prima della messa in onda della stagione: “Era giusto ricordare tutti gli operatori sanitari che in questo paese non ci sono più. Questa cosa è successa e non dobbiamo dimenticare che loro erano lì e cadevano affinché noi potessimo sentirci abbastanza protetti. È successo e succede ancora”. Ma perché proprio Lorenzo?

I fan sono ancora sotto shock e continuano a chiedersi quale sarà adesso il futuro della serie e, soprattutto, come sarà la vita di Giulia che per un attimo aveva assaporato un po’ di felicità. Il pubblico, invece, dovrà mettersi l’anima in pace perché, polemiche a parte, lo scompiglio portato in tv da Doc e i suoi è solo agli inizi.