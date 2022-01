L’Amica Geniale 3 uscirà qualche giorno prima del previsto, a ridosso del Festival di Sanremo. Alla data iniziale dell’8 febbraio, trapelata qualche settimana fa, sembra essere subentrato un nuovo appuntamento per la terza stagione della saga tratta dai romanzi di Elena Ferrante, che debutterà già il 6 febbraio in prima tv assoluta su Rai1.

L’Amica Geniale 3 sarà in onda quindi subito dopo la fine del Festival. Si tratta infatti della domenica immediatamente successiva alla settimana sanremese, di cui evidentemente Rai1 cerca di capitalizzare il seguito, convogliando il pubblico della kermesse verso i primi due episodi della nuova stagione della serie di Saverio Costanzo, tratta dal terzo romanzo della quadrilogia Storia di Chi Fugge e di Chi Resta.

L’Amica Geniale 3 cambia quindi collocazione rispetto alla programmazione delle prime due stagioni e parte di domenica, coi primi due degli otto episodi di Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, suddivisi in quattro prime serate. La serieè prodotta da The Apartment e Wildside, con FremantleMedia Italia e Fandango Production in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment.

Protagoniste de L’Amica Geniale 3 sono ancora Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Elena detta Lenù), che nonostante siano poco più che maggiorenni interpreteranno donne adulte: nella terza stagione Lenù muove i primi passi da scrittrice, mentre Lila dopo essersi separata dal marito violento da cui ha avuto un figlio cerca di sbarcare il lunario facendo lavori umili. Al centro della trama c’è sempre il complesso rapporto di amicizia e competizione tra le protagoniste.

L’Amica Geniale 3, girata tra Napoli, Firenze e Viareggio, è diretta da Daniele Luchetti: il regista di Mio Fratello è Figlio Unico e Lacci succede a Saverio Costanzo, ancora legato al progetto in qualità di sceneggiatore insieme a Francesco Piccolo, Laura Paolucci e la misteriosa autrice dei romanzi Elena Ferrante.