L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta debutta a febbraio su Rai1, subito dopo il Festival di Sanremo. Rai Fiction ha inserito l’acclamata co-produzione internazionale nel palinsesto invernale dell’ammiraglia, in 4 prime serate a partire dall’8 febbraio.

L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta è basata sul romanzo omonimo di Elena Ferrante (Edizioni E/O) e interpretata da Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni delle protagoniste Elena Greco e Lila Cerullo, per la regia di Daniele Luchetti. La nuova stagione è scritta da Ferrante, la misteriosa autrice della tetralogia de L’Amica Geniale, con gli scrittori Francesco Piccolo, Laura Paolucci e il produttore esecutivo Saverio Costanzo. La serie è una co-produzione HBO-Rai Fiction, prodotta da Domenico Procacci per Fandango e Lorenzo Mieli per The Apartment, da Wildside e FremantleMedia Italia, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. Fremantle distribuisce la serie all’estero in collaborazione con Rai Com.

La trama de L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta riparte dalle protagoniste ormai adulte, lavoratrici, con due vite apparentemente molto distanti. Elena sembra ormai avviata verso una carriera da scrittrice, mentre Lila continua a combattere per riscattarsi da una vita di privazioni, dopo aver lasciato un marito violento rinunciando alle agiatezze che quel matrimonio le avrebbe garantito. Continueranno a confrontarsi, a spronarsi a vicenda e misurarsi con la complessità dell’essere donna in un’epoca in cui grandi cambiamenti sociali e di costume diventano strutturali, con l’affermazione di nuovi diritti e di un progresso che non è uguale per tutti.

Ecco la sinossi di L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta diffusa da Rai Fiction e la prima immagine ufficiale della nuova stagione.

