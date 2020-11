Al via le riprese de L’Amica Geniale 3. Pensavamo che questo momento non sarebbe arrivato fino all’inizio del prossimo anno ma, a quanto pare, è arrivato anche per le nostre amiche geniali il momento di mettersi a lavoro. In questi giorni i riflettori si sono riaperti per le strade di Napoli e adesso toccherà anche al nuovo capitolo della fiction nata dall’idea e dai personaggi di Elena Ferrante prenderà forma in attesa della messa in onda che inevitabilmente slitterà all’autunno nel 2021.

Le riprese de L’Amica Geniale 3 hanno preso il via a Napoli e metterà insieme le prime scene di “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo capitolo che ha come protagoniste Gaia Girace nei panni di Lila ed Elisa Del Genio in quelli di Lenù. Secondo le prime anticipazioni sembra proprio che le due saranno ancora protagoniste dei primi tre episodi e poi toccherà alle attrici adulte che prenderanno il loro posto e di cui, almeno per il momento, non si conoscono ancora i nomi.

Le riprese de L’Amica Geniale 3 dovevano iniziare la scorsa primavera ma sono slittate ad autunno ormai inoltrato per via dell’emergenza Covid e dello stop ai lavori della produzione. “Storia di chi fugge e di chi resta“, il terzo romanzo della misteriosa scrittrice, sarà finalmente portato sugli schermi raccontando il passaggio dall’adolescenza alla vita adulta delle nostre protagoniste.

Le riprese dureranno mesi, sembra che potrebbero andare avanti addirittura fino alla primavera, salvo cambiamenti, e questo spingerà la messa in onda non prima della seconda metà del 2021. Il nuovo capitolo della serie prosegue la narrazione là dove si era interrotta con Storia del nuovo cognome e segue le due protagoniste attraverso gli anni settanta con Elena prossima al matrimonio con Pietro Airota e autrice di un libro di discreto successo, mentre Lila è a Napoli e non sta bene, è sfruttata in fabbrica ed è ormai deperita fisicamente. Cosa ne sarà di lei e dell’amicizia con Elena quando le due si incontreranno?