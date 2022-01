Cosa fare se NoiPA non funziona oggi 18 gennaio? Da giorni trattiamo la questione, anche perché allo stato attuale non abbiamo ancora riscontri in grado di chiarire quando volgerà al termine una manutenzione (così come è stata annunciata) che sta creando non pochi disagi. Come riportato nella giornata di ieri, abbiamo avuto di recente il primo riscontro con il quale è stato confermato un problema in corso, fermo restando che allo stato attuale non ci siano ancora feedback utili per comprenderne l’origine.

NoiPA non funziona il 18 gennaio: gli ultimi riscontri dall’assistenza

Se NoiPA non funziona il 18 gennaio cosa possiamo fare? In attesa di riscontri in merito alla risoluzione dei problemi registrati sin dai primi giorni del 2022, possiamo quantomeno prendere in esame qualche potenziale soluzione fornita dall’assistenza. Nessun annuncio clamoroso, ma tentativi senza nulla da perdere. Ad esempio, in caso di cambio IBAN conviene procedere come segue: “Per modificare l’IBAN di accredito dello stipendio puoi rivolgerti all’ufficio responsabile del trattamento economico o, se fai parte del personale della scuola, alle segreterie scolastiche“.

Resta il fatto che NoiPA non funziona a buona parte degli utenti e che, allo stato attuale, diversi iscritti alla piattaforma stiano facendo i conti con anomalie decisamente più generiche. Mi riferisco all’accesso alla piattaforma e al mancato riconoscimento delle proprie credenziali. L’ultimo feedback, in ordine di tempo, ci riporta quanto segue: