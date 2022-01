Abbiamo finalmente la prima presa di posizione da parte dello staff di NoiPA, che a conti conferma una verità ormai inconfutabile. Il sistema non funziona, come del resto abbiamo ribadito nella giornata di ieri con un altro articolo. Ancora oggi, infatti, in tanti si chiedono quando verrà ripristinata l’intera funzionalità del sito, considerando il fatto che l’intero sistema risulta in manutenzione dal pomeriggio del 5 gennaio. Un disservizio non di poco conto, anche per coloro che hanno necessità di consultare i cedolini.

Cosa sappiamo su NoiPA che non funziona e sulle app da evitare

Dopo una lunga attesa, finalmente abbiamo una prima ammissione su NoiPA che non funziona oggi 17 gennaio. In un feedback apparso all’interno della pagina Facebook ufficiale, infatti, il team ci ha fatto capire chiaramente di essere consapevole del disservizio in corso. Se vogliamo, un primo passo in avanti per archiviare la storia, stando al feedback ufficiale che segue: “Alcune funzioni del portale non sono al momento utilizzabili a causa di problematiche tecniche. Sono in corso tutti gli interventi atti al ripristino del servizio. Ci scusiamo per il disagio”.

Va detto che secondo il pubblico non solamente alcune funzioni del portale risultano in crisi. A tanti, infatti, è negato l’accesso con una schermata di errore. In molti siamo fermi allo stipendio di ottobre, mentre alcuni affermano di rifarsi all’app NoiPA+. A tal proposito, il team NoiPA ha provato a fare chiarezza una volta per tutte: “Ti ricordiamo che l’app ufficiale NoiPA è l’unica ad avere come simbolo il logo NoiPA. È vivamente sconsigliato l’utilizzo di altre app non certificate“.

Staremo a vedere come andranno le cose con NoiPA nei prossimi giorni. Se da un lato il sistema non funziona sotto tanti punti di vista, allo stesso tempo bisogna fare molta attenzione alle app non ufficiali.