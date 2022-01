Stiamo vivendo una giornata molto interessante in ambito gambing, grazie al nuovo aggiornamento Fortnite in arrivo il 18 gennaio. Sto parlando della versione 19.10 relativa al Capitolo 3, che ci consegna un tassello supplementare per il pubblico interessati agli sviluppi del titolo. Il tutto, a poche settimane dalla considerazioni che abbiamo fatto in merito alle soluzioni alternative per giocare tramite iOS. Vediamo dunque cosa possiamo aspettarci nel corso delle prossime ore con il tanto apprezzato titolo qui in Italia.

Dai server in difficoltà con aggiornamento Fortnite Capitolo 3, ai dettagli sulla versione 19.10

Come sempre avviene in queste circostanze, dobbiamo aspettarci per forza di cose dei problemi coi server questo martedì, in occasione del rilascio del nuovo aggiornamento Fortnite Capitolo 3. In attesa che la situazione si stabilizzi sotto questo punto di vista, probabilmente nel giro di pochi minuti, proviamo a fare il punto della situazione con quanto raccolto fino a questo momento a proposito della versione 19.10. Secondo quanto raccolto poco fa, infatti, Pinnacoli Pendenti sta per tornare.

Più che problemi ai server, riscontriamo che dalle ore 10 con fuso orario italiano sia in corso la manutenzione classica che accompagna il rilascio di un nuovo aggiornamento. Ancora, come accade spesso e volentieri in queste circostanze, all’inizio avremo lo spegnimento dei server con relativa disattivazione del matchmaking 30 minuti prima. Dunque, questo step è stato fatto alle 9:30. Ulteriori dettagli sul nuovo aggiornamento Fortnite verranno a galla in giornata, quando ci saranno i primi test sul campo anche qui in Italia.

Anche voi riscontrate problemi coi server? Qualora abbiate provate l’aggiornamento Fortnite Capitolo 3, in riferimento alla versione 19.10, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi. In questo modo, infatti, avremo modo di analizzare meglio il recente intervento da parte dei tecnici per migliorare l’esperienza di utilizzo di questo titolo.