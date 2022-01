Potrebbero arrivare presto alcune novità interessanti, in merito al tanto atteso ritorno di Fortnite su iOS. Non trattiamo l’argomento da oltre un anno sulle nostre pagine, anche perché fondamentalmente in questi mesi non ci sono state novità rilevanti sotto questo punto di vista. Del resto, è noto che da Apple non siano mai giunte aperture in merito, così come l’iter legale in corso tra le due parti ad oggi non ci consegna segnali di apertura dall’una o dall’altra parte. Questo il presupposto dal quale partite allo stato attuale.

Le ultime indicazioni sul ritorno di Fortnite su iOS

Un aggiornamento significativo ed importante in merito al possibile ritorno di Fortnite su iOS ci arriva direttamente da MacRumors, visto che a breve la situazione potrebbe cambiare per tutti. Nello specifico, pare che ‌Epic Games‌ abbia trovato una soluzione alternativa, collaborando con Nvidia. GeForce NOW, il servizio di giochi in streaming di Nvidia, dovrebbe assicurarci a stretto giro il supporto per Fortnite, in modo da giocare tramite un browser su dispositivi iOS con controlli touch.

Tutto nasce dal fatto che Nvidia nel novembre 2020 abbia introdotto l’integrazione Safari, consentendo di giocare alla libreria di giochi di GeForce NOW su dispositivi iOS. Altri tempi, perché in quella fase Nvidia stava lavorando con ‌Epic Games‌ su una versione touch-friendly di Fortnite che sarebbe stata sviluppata per iPhone‌ e ‌iPad‌. Nulla lasciava presagire che il progetto si potesse concretizzare in altro contesto. Ora, evidentemente Fortnite su iOS in questa particolare versione è quasi pronto per il lancio. Nvidia ha annunciato oggi l’imminente rilascio di una beta.

C’è una lista d’attesa sul sito Web di GeForce NOW e Nvidia, secondo i giocatori possono registrarsi gratuitamente per avere la possibilità di giocare alla nuova versione touch-control di Fortnite su iOS. Occhio, che la medesima versione verrà rilasciata anche per dispositivi Android.