Occorre tornare necessariamente sulla storia di NoiPA che non funziona oggi 16 gennaio, considerando il fatto che le segnalazioni da parte degli utenti non si sono placate negli ultimi giorni. Dopo il nostro ultimo articolo a tema, infatti, ho notato che sui social ci sia stata una proliferazione di feedback negativi, da parte di persone registrate alla piattaforma che hanno portato alla luce ulteriori anomalie. Cerchiamo di capire come stanno le cose, ma anche come mettersi in contatto con l’assistenza nelle prossime ore.

NoiPA ancora non funziona oggi 16 gennaio: le ultime dall’assistenza

Secondo quanto raccolto in giornata, infatti, più di una persona in questa fase non riesce a visualizzare lo stipendio di novembre e dicembre. Una persona, a quanto pare non isolata, ritiene che finora gli siano stati accreditati solo 10 giorni di ottobre lo scorso 27 novembre. Come se non bastasse, all’interno dell’area riservata NoiPA manca del tutto la visualizzazione di alcune voci di cui si discute tanto in questi giorni. Basti pensare alle autorizzazioni da parte della scuola, o lo stato dei pagamenti e i contratti.

Per farvela breve, diverse persone riescono solo visualizzare i cedolini e quando arrivano. I riscontri ufficiali del team NoiPA che si occupa del social, al momento non va oltre un feedback generico: “per un controllo della tua situazione specifica, ti consigliamo di rivolgerti direttamente alla nostra assistenza, compilando il seguente modulo di contatto https://bit.ly/39U4L8u“. Il problema è che i riscontri ottenuti da questo form sono spesso e volentieri generici, oltre che tardivi.

Emblematico quanto riportato da un altro utente: “Ho scritto all’assistenza a metà dicembre ponendo entrambe le questioni. Ho ricevuto risposta solo un paio di giorni fa in cui mi veniva comunicato che il servizio era momentaneamente sospeso. Vorrei sapere se c’è qualche comunicazione ufficiale sul pagamento degli stipendi arretrati“. Insomma, situazione in alto mare con NoiPA che non funziona.