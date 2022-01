Questa prima parte del 2022 non è avara di dettagli sulle prossime novità WhatsApp. Dopo aver raccontato le ultime indiscrezioni sull’introduzione delle reazioni nell’applicazione, non mancano ora anche degli ulteriori indiscrezioni su alcuni strumenti di disegno pronti a fare capolino nell’applicazione di messaggistica.

Era da tanto che WhatsApp non introduceva delle funzionalità aggiuntive all’editor di disegno interno. La mancanza è stata invece colmata nell’ultima beta di WhatsApp per l’aggiornamento ad Android 2.22.3.5. Si tratta di modifiche in fase di sviluppo messe in evidenza dal solito ben informato WABetaInfo.

Si tratta più precisamente di nuove matite sviluppate per disegnare su immagini e video che si vogliono condividere.

Gli strumenti di disegno aggiuntivi sono due matite appunto che si aggiungono a quella già pre-esistente. Nell’immagine di inizio articolo condivisa sempre da WABetaInfo compaiono in bella vista i tre tool nella parte bassa dello schermo, di uno spessore diverso. Selezionando i colori a disposizione si potranno dunque ottenere effetti di scrittura e tracciamento sensibilmente diversi. Tra le novità WhatsApp per l’editor annunciate per il prossimo futuro, ci sarebbe anche la possibilità di sfocare immagini sia per la versione iOS che Android del servizio. Per quest’ultima implementazione, tuttavia, non ci sono specifiche tracce nelle versioni di test e dunque non è possibile riportarne una qualche anteprima in questo momento.

Come è naturale che sia, prima che la novità WhatsApp per gli strumenti di disegno arrivino nel rilascio finale dell’applicazione potrebbe passare svariato tempo. Gli sviluppatori avranno il bisogno di sperimentare ogni aspetto dei tool per garantirne la massima funzionalità per gli utenti finali. Inutile è dunque aspettarsi che i cambiamenti vengano introdotti nel giro di sole poche settimane. Più probabilmente l’integrazione arriverà invece nel corso del 2022 inoltrato, sia per dispositivi con sistema operativo Android che per iPhone con iOS.

