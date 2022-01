Le reazioni WhatsApp non sono così lontane dal loro rilascio, almeno su iPhone. Lo si evince dall’ultima beta del servizio di messaggistica che integra una schermata che consentirà di gestire le notifiche che le riguardano in autonomia, lasciando libera scelta per l’uso della funzione a chiunque.

Non è la prima volta che si parla di reazioni WhatsApp e della loro introduzione. Va reso noto subito che si tratta di qualcosa di molto simile alle reactions Facebook rappresentate da specifiche icone con le quali si può reagire ad un contenuto in chat. Un cuore, un pollice in su, una risata, un faccina che piange dovrebbero essere le principali soluzioni messe a disposizione degli utenti. La novità era comparsa già in WhatsApp Messenger beta per iOS 2.21.210.15 ma ora ha rifatto capolino anche nel rilascio 22.2.72.

La schermata di inizio articolo è abbastanza eloquente per capire che le notifiche alle reazioni WhatsApp non saranno necessariamente imposte a tutti gli utenti. Piuttosto, potranno essere attivate o meno a proprio piacimento. Magari qualcuno potrebbe essere infastidito nel riceverle e dunque preferire non averle a disposizione. Al contrario, altri potrebbero considerarle una simpatica novità e dunque approfittarne. Pure in riferimento all’alert sonoro relativo alle reactions, va detto che anche questo potrà essere attivo o meno.

Il fatto che le ultime novità sulle reazioni WhatsApp giungano solo per gli iPhone non vuol dire che la stessa opzione non potrà giungere anche sugli Android. Negli ultimi tempi e per una serie di funzioni diverse tra loro, gli sviluppatori hanno mostrato di preferire la relativa implementazione prima sui dispositivi Apple e poi su quelli con sistema operativo Google. Questione solo di poco tempo e ben presto saranno ritrovare le stesse tracce della specifica novità un po’ per tutti gli smartphone, a prescindere dall’OS di riferimento.

