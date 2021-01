È stato un anno molto particolare quello che si è concluso settimana scorsa, e per Fortnite non è stato meno difficile. Il Battle Royale di Epic Games ha dovuto fare i conti con restrizioni per quanto concerne la sua edizione mobile, che è stata “allontanata” dagli store di Google e Apple.

Una mossa, quella dei due colossi, che è arrivata in risposta alle manovre di Epic, che ha provato ad aggirare le tasse interne ai negozi inserendo nel gioco i pagamenti diretti. Chiaramente la risposta dei vertici di Big G e della mela morsicata non è tardata ad arrivare. E quest’ultima si è concretizzata in misure drastiche per il gioco. Che si è visto privare della possibilità di posizionarsi sugli scaffali digitali degli store mobile.

Una situazione che però è chiaramente in divenire, e che potrebbe molto presto cambiare. A maggior ragione se si tengono in considerazione gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal codice del titolo.

Fortnite e iOS, riavvicinamento in vista?

Stando a quanto riportato in rete, pare che Fortnite abbia rimosso dai propri file quelli inerenti i pagamenti diretti. Una mossa che sa di volontà di riavvicinamento con Google e Apple, e che potrebbe riportare il gioco molto presto all’interno degli store.

Resta a questo punto da vedere quanto “l’inginocchiamento sui ceci” dei vertici di Epic Games sia percepito come segno di pentimento dai due big del settore mobile. Il tentativo di bypassare le fees si è tradotto per il gioco in una perdita sostanziale di utenti nell’ambiente portatile. Una situazione a cui gli addetti ai lavori stanno provando a trovare rimedio, per avere una community vasta e variegata su tutte le piattaforme di gioco per le quali il titolo è disponibile.

D’altronde un’azienda che sta per dare il via ai lavori che porteranno all’inaugurazione di un nuovo e mastodontico quartier generale non possono lasciare nulla al caso. La volontà è quella di tutelare il futuro del proprio pargoletto, e chiaramente le edizioni mobile sono tra le priorità della compagnia.

