Arrivano ancora indiscrezioni di un certo peso per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sui nuovi Samsung Galaxy S22. Come tutti sanno, la presentazione e la relativa uscita di questa serie dovrebbe essere molto vicina, come vi abbiamo riportato di recente con un altro articolo, ma evidentemente oggi 12 gennaio diventa importante analizzare la potenziale scheda tecnica dei dispositivi. In particolare, il focus in queste ore si concentra per forza di cose sul processore scelto dal produttore coreano.

Resta solo Snapdragon come possibile processore per il Samsung Galaxy S22

Anche in questo caso, i rumors sulla scheda tecnica dei Samsung Galaxy S22 ci arrivano da SamMobile. A detta della fonte, infatti, potrebbe restare in ballo solo Snapdragon. Morale della favola? Possibile convergenza della scheda tecnica dei modelli europei e asiatici, visto che nel nostro continente ci siamo abituati in questi anni a sfruttare tutto il potenziale di Exynos. Destinato ad andare in pensione secondo le ultime indicazioni raccolte di recente.

Non una cattiva notizia per i potenziali acquirenti dei Samsung Galaxy S22 qui in Italia. Già con Exynos 990, a partire dal Samsung Galaxy S20, abbiamo registrato prestazioni peggiori rispetto al pari grado Snapdragon. A questo, poi, si aggiunge anche la sentenza relativa ad una durata della batteria peggiore, una maggiore limitazione della velocità di clock e una gestione del calore inefficiente rispetto allo Snapdragon 865, che i clienti di mercati selezionati hanno acquistato decisamente con maggior grado di soddisfazione.

Cosa succede coi Samsung Galaxy S22 europei? Un informatore dalla Corea del Sud ora afferma che l’Exynos 2200 è “andato”, almeno per quanto riguarda un contesto specifico come quello della gamma Galaxy S22. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori colpi di scena sulla scheda tecnica nelle prossime settimane.