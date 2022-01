Arrivano le prime indicazioni interessanti, questa mattina, a proposito della presentazione e dell’uscita dei nuovi Samsung Galaxy S22. Dopo aver analizzato la probabile scheda tecnica di alcuni prodotti che sono destinati a far parte di questa serie, come avrete notato con il nostro articolo pubblicato durante il weekend, stamane è giunto il momento di fare uno step in più, in modo che tutti possano iniziare a cerchiare in rosso alcune date presenti sul calendario. Il tutto, in attesa di riscontri ufficiali dal produttore coreano.

Cosa sappiamo su presentazione e uscita dei Samsung Galaxy S22

Quali sono le indicazioni venute a galla in questi minuti a proposito della presentazione e dell’uscita dei Samsung Galaxy S22? Secondo quanto riportato in queste ore dalla testata coreana DDaily, Samsung annuncerà la nuova serie dei Galaxy S22 il prossimo 8 febbraio 2022. In anticipo, dunque, rispetto ad alcune previsioni che avevano preso piede nello scorcio finale del 2021, quando aveva preso piede soprattutto sul web l’ipotesi che potessero esserci dei ritardi significativi in termini di produzione. Con tutte le considerazioni del caso sulla pandemia in questo caso.

Aggiungiamo anche che il rapporto citato oggi 10 gennaio ritenga che i prossimi telefoni di punta di Samsung saranno disponibili per il preordine a partire dal 9 febbraio. In sostanza, anche questa fase dovrebbe scattare più in fretta del previsto. Infine, secondo quanto riferito, l’azienda sudcoreana inizierà a spedire i vari Samsung Galaxy S22 che verranno acquistati coi preordini dal 21 febbraio, con la possibilità concreta di trovare i dispositivi disponibili nei negozi a partire dal 24 febbraio.

Difficile dire se queste date riguarderanno solo la Corea, oppure se debbano essere applicate anche all’Europa. A detta di alcuni, sì. Lo scopriremo nei prossimi giorni. Resta il fatto che, da alcune ore a questa parte, si abbia finalmente un punto di riferimento per tutti coloro che erano e sono ansiosi di conoscere la data di uscita dei Samsung Galaxy S22.