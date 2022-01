Non possiamo ignorare residui problemi Iliad che vengono registrati esclusivamente con le chiamate verso numeri fissi. Nulla a che vedere con il down momentaneo dei giorni scorsi, giusto premetterlo, ma è altrettanto corretto prendere in esame le segnalazioni di coloro che oggi 12 gennaio stiano ancora riscontrando anomalie in Italia. Non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali in merito, anche perché sui social lo staff al momento non fa altro che invitare tutti ad inviare un messaggio privato per ottenere assistenza.

Ancora problemi Iliad con chiamate verso numero fisso: situazione aggiornata

Difficile, dunque, affermare con certezza quando ci metteremo alle spalle una buona volta i problemi Iliad di cui tanto si parla questo mercoledì. Isolati, sì, ma fino ad un certo punto. Considerando il fatto che siamo al cospetto di numeri molto più bassi rispetto ai giorni scorsi, come si può percepire facilmente accedendo a Down Detector, è probabile che in giornata possano esserci dei segnali incoraggianti. Opportuno tenere gli occhi aperti, comunque, auspicando che la situazione sia chiara allo staff tecnico.

Possibile anche che i problemi Iliad descritti in questi minuti, risultando residui, possano essere geolocalizzati. Anche qui non è semplice giungere a conclusioni definitive, ma nelle prossime ore il quadro dovrebbe essere più chiaro. Considerando lo storico di questo marchio, credo si possa essere fiduciosi, ma allo stato attuale non posso fare altro che riportare quanto raccolto in rete stamane. Vi ricordo che potete contattare l’operatore, in chat su Facebook, fino alle 18.

A voi come stanno andando le cose questo mercoledì? Riscontrate problemi Iliad nel momento in cui provate ad effettuare una chiamata verso un numero fisso? Fateci sapere come stanno andando le cose, così da avere un quadro della situazione più chiaro.