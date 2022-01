Arrivano in queste ore alcune segnalazioni secondo cui NoiPA non funziona. Un disservizio di cui si sa poco finora, ma con riscontri sui social che mi inducono a trattare l’argomento per chi ha bisogno di accedere ai cedolini. Avevamo trattato marginalmente l’argomento all’inizio della pandemia, a proposito di una bufala che aveva investito i dipendenti statali. Oggi 12 gennaio, invece, bisogna prestare attenzione a potenziali disservizi che anche voi potreste registrare nelle prossime ore.

NoiPA non funziona a detta di alcuni utenti: occhio ai cedolini

Dunque, NoiPA non funziona da giorni. Qualcuno parla di sito in manutenzione, al punto che strade alternative potrebbero consentirvi l’accesso in piattaforma, come suggerito in queste ore: “Provate dall’app noipa anziché dal sito. Lì riesco a visionare i cedolini“. Altri affermano che il disservizio sia più esteso, probabilmente per un aggiornamento in corso. Resta il fatto che al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci siano ancora comunicazioni ufficiali in grado di fare chiarezza una volta per tutte sul tema.

Situazione incerta, dunque, per chi evidenzia che NoiPA non funziona. Altri utenti, infatti, affermano che i disservizi non si arrestino qui: “Non sta funzionando a tantissimi, non è un problema solo tuo, non si capisce perché. Poco fa neanche si riusciva ad entrare in istanze online, oltre a NoiPA“. Il problema è che al momento manchino del tutto riscontri da parte di responsabili che tornerebbero utili per comprendere la vera origine del disservizio. Dunque, si brancola nel buio.

Anche a vostro modo di vedere NoiPA non funziona? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da capirci qualcosa di più oggi 12 gennaio. Considerando il fatto che la situazione appaia bloccata da giorni, non è detto che la soluzione definitiva arrivi a stretto giro per il pubblico interessato a visualizzare i cedolini.