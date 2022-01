From Dickinson, With Love è il regalo che Apple Tv+ fa al pubblico della period drama, che termina con la terza stagione: per salutare i seguaci della serie, lo streamer ha realizzato uno speciale documentario a sorpresa, come ultimo saluto ai personaggi di Emily (Hailee Steinfeld) e Death (Wiz Khalifa) e all’intero show.

From Dickinson, With Love è un modo per immergersi nel mondo creato da Alena Smith, attraverso le parole della showrunner e del resto del team creativo che sta dietro il successo di Dickinson. Gli artefici della serie riflettono sulla loro esperienza durata tre stagioni e sull’importanza di aver portato presso un vasto pubblico uno spettacolo ispirato alla vita dell’iconica poetessa del XIV secolo Emily Dickinson.

From Dickinson, With Love racconta, in meno di mezz’ora, l’esperienza del cast artistico e tecnico dietro le quinte della produzione, dall’inizio delle riprese della prima stagione nel 2018 fino all’ultimo ciak battuto nel 2021. Un racconto che oltre a svelare dettagli su singole scene, trame, costumi ed altri dettagli creativi esplora anche i legami che si sono instaurati nella vita reale tra le persone che hanno lavorato sul set gomito a gomito per realizzare le tre stagioni del format.

From Dickinson, With Love rappresenta un modo per congedarsi dal pubblico con una gratificazione in più: dopo il debutto nel 2019, infatti, Dickinson ha recentemente chiuso i battenti col finale della serie uscito su Apple TV+ lo scorso Natale. Lo streamer aveva annunciato l’intenzione di concludere la serie alla terza stagione, secondo quanto immaginato sin dalle prime fasi di sviluppo del progetto.

Ecco From Dickinson With Love, disponibile su Apple Tv+ insieme alle tre stagioni di Dickinson ma fruibile anche gratuitamente sul canale Youtube dello streamer.

