Con il teaser di Dickinson 3 Apple TV+ ha confermato che la serie con Hailee Steinfeld si concluderà con la prossima stagione, il cui debutto sulla piattaforma streaming è previsto per il 5 novembre.

In Dickinson 3 la serie dedicata alla vita della poetessa statunitense arriva a raccontare il periodo artisticamente più produttivo di Emily Dickinson (Hailee Steinfeld), mentre infuria la guerra civile americana e la sua stessa famiglia vive profondi contrasti interni. In un periodo di grosse divisioni, la protagonista cerca nell’arte un modo per sopravvivere e continuare a coltivare la speranza di un futuro che sia migliore del passato.

Dickinson 3 sarà diffusa in due parti da Apple TV+: primi tre episodi dell’ultima stagione debutteranno il 5 novembre, con i restanti sette attesi il venerdì successivo.

Dickinson 3 sarà l’ultima stagione del period drama ma non si tratta di una cancellazione, come ha spiegato Alena Smith, creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva della serie. Oltre al progetto di Dickinson, la showrunner ha un accordo pluriennale esclusivo con Apple TV+ e sta sviluppando altri contenuti originali per lo streamer.