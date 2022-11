Basic Instinct è sicuramente il film holllywoodiano che più ha cercato di turbare gli spettatori nel 1992. Complice una coppia di attori fenomenali: Sharon Stone e Michael Douglas, il thriller firmato da Paul Verhoeven ha ottenuto un successo planetario e incassato più di centodieci milioni di dollari solo negli Stati Uniti d’America.

Paul Verhoeven, regista, sceneggiatore e attore olandese, approda alla pellicola dopo due grandi successi: Robocop (1987) e Atto Di Forza (1990). Dopo il genere fantascentifico torna al thriller riscuotendo ottime critiche. Il film ha infatti ottenuto 2 candidature a Premi Oscar e 2 candidature a Golden Globes.

la Stone interpreta una ricca ereditiera, nonché annoiata scrittrice affamata di relazioni amorose, accusata di un efferato delitto. Durante le indagini del detective dal passato turbolento, interpretato da Michael Douglas, il pedinamento prende la piega di un corteggiamento tra gatto e topo e i due finiscono per intraprendere una malsana e conturbante relazione.

Il film ha provocato scandali per le scene erotiche inserite nella pellicola, accavallamento di gambe compreso e polemiche della allora comunità gay che puntò il dito contro la misoginia del lungometraggio e sulla stereotipizzazione dei personaggi omosessuali . Ciò non ha fermato l’enorme successo del film che sebbene oggi non è più in grado di scandalizzare lo spettatore, complice una sapiente regia, fotografia e prova attoriale, riesce ugualmente a tenere incollato allo schermo persino le nuove generazioni.

Per vedere Basic Instinct non bisogna far altro che sintonizzarsi stasera mercoledì 9 novembre 2022 ore 21.00 su IRIS canale 22.