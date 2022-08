Le prime immagini di The Last of Us non deludono i fan ma lasciano l’amaro in bocca visto che non rivelano la data di debutto della serie. Con un maxi promo che lancia i ritorni e i debutti di HBO Max, la piattaforma ha mostrato le prime immagini di The Last of Us come parte di una nuova pubblicità per gli spettacoli in arrivo alzando il velo principalmente sui vari membri del cast dello show, tra cui Pedro Pascal, Bella Ramsey e Nick Offerman.

Le prime immagini di The Last of Us mostrano i personaggi in fuga e poi nascosti pronti a sfuggire al nemico. Lo stesso video mostra un breve assaggio di un Clicker, uno dei nemici zombificati che appare in questo mondo. Ecco di seguito il lungo video che solo nel finale mostra le prime immagini ufficiali di The Last of Us:

A questo punto, la domanda più grande che continua ad assillare i fan riguarda il suo rilascio su HBO. In precedenza, i responsabili della rete avevano indicato la prima metà del 2023 come periodo di messa in onda ma queste immagini non hanno cambiato niente visto che non c’è ancora una data ufficiale. L’unica nota positiva è che il rilascio di queste prime immagini potrebbe spianare la strada verso il rilascio del primo trailer ufficiale e anche la data di messa in onda ufficiale, ci sarà da aspettare ancora molto?

Per chi non lo sapesse ancora The Last of Us di HBO rappresenta un focus più ampio che PlayStation ha continuato a porre sul franchise negli ultimi anni, il film saprà convincere i fan?