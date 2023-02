A 57 anni è morto il fratello di Sharon Stone. Patrick Joseph Stone, questo il nome, si è spento domenica 12 febbraio per un attacco di cuore. L’attrice di Basic Instinct ha confermato la notizia sui social con un video in cui non riesce a nascondere le lacrime.

Come è morto il fratello di Sharon Stone

Patrick Joseph Stone è morto a 57 anni per un attacco di cuore. La notizia è stata riportata in prima battuta dal tabloid TMZ lunedì 13 febbraio. Il fratello minore di Sharon Stone soffriva di una patologia cardiaca e si è spento in Pennsylvania. Per il momento non è dato sapere se Patrick Joseph sia stato portato d’urgenza in ospedale o se sia deceduto nella sua casa.

Patrick Joseph Stone lascia la moglie Tasha, un figlio e una figlia. Nel 2021 era stato colpito dalla tragedia della morte del figlio River, scomparso a soli 11 mesi per un’insufficienza d’organo. In quel tempo la diva di Hollywood aveva chiesto al suo pubblico di unirsi in preghiera per sostenere la sua famiglia.

Appresa la notizia, Sharon Stone ha postato una slide di due foto del fratello con la scritta: “RIP, Rest In Peace my brother Patrick Joseph Stone”. Poco dopo l’attrice ha pubblicato un video in lacrime per ringraziare tutti per il supporto.

Le lacrime sui social

In un video postato sui social Sharon Stone affida tutto il suo dolore ai fan, che ringrazia per il supporto ricevuto. Tra le lacrime, l’attrice afferma:

È vero, ho perso mio fratello. Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un’enorme perdita. Continuate ad essere gentili”.

Straziante il messaggio della moglie Tasha:

“Sembra che il mio cuore mi sia stato strappato dal petto. Patrick è andato a stare con il nostro dolce River intorno alle 3:30 di questa mattina”.

